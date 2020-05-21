В Харькове у студента обнаружили малярию

Новости Украины:В Харькове зарегистрировали завозной случай малярии у студента, который приехал в Украину 3 сентября 2019 года.

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии у 22-летнего студента, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Согласно сообщению, студент прибыл в Украину 3 сентября 2019 года. Первые симптомы у него появились 9 мая 2020 года, 15 мая юноша впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследования были выявлены возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

По месту жительства больного проведены эпидемиологическое и энтомологическое обследования.

В связи с отсутствием в настоящее время генерации малярийных комаров малярийный сезон в Харькове не начался.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 476 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 272 выздоровели, 12 900 активных случаев.