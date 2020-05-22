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В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома

В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома
00:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе обрушился еще один дом.

В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома вечером в четверг, 21 мая, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей, сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал. 

Напоминаем, в Одессе причиной обрушения многоэтажного жилого дома на ул. Торговой, 20 могли стать нарушения при строительных работах.

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Одесса, Полиция, Спасатели, ГСЧС, Обрушение.
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