На Донетчине за сутки коронавирусом заболели 4 человек

Новости Украины:В Донецкой области число зараженных коронавирусом достигло 141.

В Донецкой области по состоянию на вечер 21 мая обнаружили 4 новых случая коронавируса, в общем - 141 человек с начала карантина. Об этом сообщает председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Наличие COVID-19 в Краматорске обнаружили у 26-летней женщины, которая вернулась из России, и у 36-летнего мужчину, который находился в странах ЕС.

В Покровске инфицирован 26-летний мужчина, вернувшийся из Чехии. Путь инфицирования 27-летней женщины из Бахмута еще устанавливается.

Со дня объявления карантина в области подтвержден 141 случай коронавирусной болезни. 4 из них завершились летальным исходом. 56 пациентов выздоровели, 81 продолжают лечение.

Информация предоставлена только с подконтрольной Украине части Донецкой области.

Напомним, в Украине уже 19 706 случаев COVID-19, из них 579 летальных.