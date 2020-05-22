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Киев остановился в пробках: аварии усложнили ситуацию на дорогах

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Киев остановился в пробках: аварии усложнили ситуацию на дорогах
09:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По состоянию на 8:15 в Киеве, в частности на левом берегу, заметно значительное затруднение движения транспорта.

В Киеве в пятницу утром образовались традиционные пробки на дорогах, сегодня ситуация осложнена многочисленными авариями. Об этом свидетельствует информация Google Maps.

В Киеве произошел ряд ДТП / Google Maps

Движение на Северном мосту в сторону правого берега заблокировано сразу несколькими ДТП - как на самом мосту, так и на проспекте Шухевича. Перед мостом Метро остановился Броварской проспект - практически до станции метро "Лесная".

На развязке перед мостом Патона пробка образовалась на проспекте Соборности до Дарницкой площади, в районе которой видна авария. Перед Дарницким мостом тянучка на одноименном шоссе, там также произошло ДТП. Попасть на Южный мост можно, миновав пробку на проспекте Бажана. Она тянется до станции метро "Позняки". На правом берегу тянучки видны на проспектах Голосеевском, Победы, Лобановского.

Аварии усложнили ситуацию на дорогах / Google Maps

Как сообщалось, наземный общественный транспорт столицы должен полноценно заработать не с 22 мая, как планировалось ранее, а с 23-го. Метро планируют открыть 25 мая.

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Киев, ДТП, Транспорт, Пробки.
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