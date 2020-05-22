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В Украине с начала эпидемии коронавирусом заболели почти 4 тысячи медиков

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заболели почти 4 тысячи медиков
09:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине с начала пандемии коронавирус выявлен у 3 тыс. 907 медиков и 1 тыс. 434 детей.

В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 907 медиков и 1 тыс. 434 детей.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего за время пандемии заболели 20 тыс. 148 человек, из них 1 тыс. 434 ребенка и 3 тыс. 907 медиков”, - сказал он.

По словам министра, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 63 и в Киеве - 47.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

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Дети, Эпидемия, Врачи, Медики, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Арачи.
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