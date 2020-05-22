В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.
Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 975 человек, что на 75 больше, чем днем ранее.
Как сообщил на брифинге в пятницу утром министр здравоохранения Максим Степанов, в числе 442 заболевших за минувшие сутки - 29 детей и 74 медработника. Госпитализировано 127 человек.
По его словам, из всех заболевших с начала пандемии в Украине 20 148 человек - 1434 ребенка и 3 907 медработников.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано во Львовской области – 65, Черновицкой – 63 и в Киеве - 47 случаев.
Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в Украине сделано 8923 ПЦР-теста.
Как сообщает в пятницу Центр общественного здоровья Украины, на амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человека, из них 248 детей и 717 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, всего с начала фиксирования случаев заболевания умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
Из 6585 пациентов, которые уже выздоровели, в частности 1722 медработники.
Нарастающим итогом по регионам в целом подтверждено:
Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.
Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.