В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям

Новости Украины:В Украине 442 новых случая заболевания Covid-19 за минувшие сутки, 358 выздоровевших, 9 жертв, общее число инфицированных превысило 20 тыс.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 12 975 человек, что на 75 больше, чем днем ранее.

Как сообщил на брифинге в пятницу утром министр здравоохранения Максим Степанов, в числе 442 заболевших за минувшие сутки - 29 детей и 74 медработника. Госпитализировано 127 человек.

По его словам, из всех заболевших с начала пандемии в Украине 20 148 человек - 1434 ребенка и 3 907 медработников.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания Covid-19 за сутки, по словам министра, зафиксировано во Львовской области – 65, Черновицкой – 63 и в Киеве - 47 случаев.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки в Украине сделано 8923 ПЦР-теста.

Как сообщает в пятницу Центр общественного здоровья Украины, на амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человека, из них 248 детей и 717 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, всего с начала фиксирования случаев заболевания умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

Из 6585 пациентов, которые уже выздоровели, в частности 1722 медработники.

Нарастающим итогом по регионам в целом подтверждено:

Винницкая обл. - 824 инфицированных (441 выздоровел)

Волынская обл. - 740 инфицированных (177 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 859 инфицированных (176 выздоровели)

Донецкая обл. - 141 инфицированный (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 607 инфицированных (273 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1003 инфицированных (255 выздоровели)

Запорожская обл. - 401 инфицированный (221 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1268 инфицированных (596 выздоровели)

г. Киев - 2522 инфицированных (338 выздоровели)

Киевская обл. - 1344 инфицированных (262 выздоровели)

Кировоградская обл. - 460 инфицированных (344 выздоровели)

Луганская обл. - 43 инфицированных (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1240 инфицированных (250 выздоровели)

Николаевская обл. - 277 инфицированных (109 выздоровели)

Одесская обл. - 814 инфицированных (106 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 инфицированных (218 выздоровели)

Ривненская обл. - 1323 инфицированных (453 выздоровели)

Сумская обл. - 166 инфицированных (106 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1105 инфицированных (720 выздоровели)

Харьковская обл. - 866 инфицированных (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 173 инфицированных (133 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 299 инфицированных (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 383 инфицированных (227 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2905 инфицированных (752 выздоровели)

Черниговская обл. - 119 инфицированных (41 выздоровел).

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 мая в мире зарегистрировали 5 103 278 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Скончались - 332 925 человек.

Напомним, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов.