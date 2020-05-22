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На Буковине больницы первой и второй волны уже заполнены

На Буковине больницы первой и второй волны уже заполнены
12:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Черновицкой области уже заполнены медицинские учреждения первой и второй волны, предназначенные для приема пациентов с COVID-19.

В Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, больницы первой и второй волны для приема инфицированных COVID-19 уже заполнены.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак на утреннем брифинге 22 мая.

По состоянию на 22 мая в Украине официально подтвердили 20 148 случаев заболевания COVID-19. На первом месте по количеству инфицированных остается Черновицкая область – 2905 случаев.

По словам Микитчак, в Черновицкой области больнице первой и второй волны заполнены. Заместитель главы Минздрава добавила, что в разных областях разное количество определенных больниц для больных коронавирусом.

Во Львовской области число зараженных коронавирусом достигло 1240

"В каждой области есть определенные больницы Департаментом здравоохранения. Они согласованы с Минздравом, эти больницы для больных коронавирусом. У нас в разных областях разная ситуация. Например, Черновицкая область, где больницы первой волны, второй волны больницы заполнены, а есть области, где заболеваемость достаточно низкая", - подчеркнула она.

По состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине зафиксировано 442 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 за минувшие сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 358 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 476 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 20 мая – о 354 новых заболевших, а 19 мая – о 260.

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МОЗ, Черновицкая область, Коронавирус, Covid-19.
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