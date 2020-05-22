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В Киеве растет количество больных пневмонией

В Киеве растет количество больных пневмонией
13:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киеве растет количество больных пневмонией, с начала недели с этим диагнозом госпитализированы 167 человек.

В Киеве растет количество заболевших пневмонией, только за эту неделю с таким диагнозом были госпитализированы 167 человек, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. Медики объясняют это тем, что с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу и часто не берегутся. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям, в том числе и к коронавирусу", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

По словам мэра Киева, мобильные бригады медиков продолжают выезжать к пациентам на отбор образцов для проведения тестов на коронавирус. Также отбирают и исследуют биоматериал на ПЦР-тесты в 4 коммунальных заведениях столицы. И - в частных лабораториях и клиниках, в некоторых государственных медучреждениях.

За сутки в Киеве зафиксировали 47 новых случаев COVID-19

В частности, в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины" и коммунальных заведениях столицы протестовали почти 24,7 тыс. человек.

Кличко подчеркнул, что сегодня в Киеве ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на коронавирус, но и всем больным пневмонией.

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Виталий Кличко, Киев, Пневмония, Коронавирус, Covid-19.
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