Массовое убийство на Житомирщине: названа возможная причина конфликта

Новости Украины:Конфликт разгорелся из-за слов убитых о том, что они воевали, а арендатор своих детей не пустил в армию

Жена арендатора пруда, который застрелил 7 мужчин ночью в Житомирской области, считает, что возможной причиной инцидента мог стать спор по поводу участия в войне на Донбассе.

Об этом сообщает 5 канал.

«Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», - отметила женщина.

Она добавила, что ее муж имеет вспыльчивый характер и отметила, что компания употребляла спиртное.

«Все это произошло на берегу пруда. Там, где распивается водка, - всегда конфликт", - говорит женщина.

Напоминаем, ночью в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор, возле частных прудов из охотничьего ружья смертельно ранил семерых человек.

По информации заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, арендатор расстрелял своих гостей-рыболовов. По словам Геращенко, на берегу пруда отдыхала компания из киевлян, старых знакомых, которые уже не первый раз собирались здесь на рыбалку.

Среди погибших - трое военнослужащих Национальной гвардии.

О человеке, который открыл стрельбу, известно, что он фигурировал в задержании полицейского, который требовал у арендатора взятку за непрепятствование в разведении рыбы. Впрочем, полиция области не связывает стрельбу и задержание возле пруда взяточника.

На месте происшествия правоохранители изъяли 5 единиц зарегистрированного на участников инцидента оружия.