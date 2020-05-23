ОБСЕ сообщила об уменьшении обстрелов на Донбассе

Новости Украины:ОБСЕ констатировала уменьшение числа нарушений режима тишины на Донбассе.

СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе, по сравнению с предыдущим периодом.

Об этом сообщает отчет ОБСЕ №121/2020.

"Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом".

В ведомстве отметили, что боевики и далее запрещали патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Представители ОБСЕ обнаружили вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области. СММ зафиксировала противотанковые мины вблизи Докучаевска Донецкой области.