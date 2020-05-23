Во Львовской области произошло ДТП, пострадал девятилетний ребенок

Новости Украины:В результате ДТП на Львовщине пострадала девятилетняя девочка.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девятилетняя девочка, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 мая в городе Комарно Городокского района. Водитель автомобиля "Fiat Scudo", 45-летний житель района, совершил наезд на 9-летнюю местную жительницу. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции также подчеркнули, что в течение января-апреля 2020 года на Львовщине произошло 69 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, из них 56 - с пострадавшими. В результате ДТП четверо несовершеннолетних погибли, еще 69 - получили телесные повреждения.