На Ровенщине выявили 32 новых случая коронавируса

Новости Украины:На Ровенщине зафиксировали 32 новых случая коронавируса.

По состоянию на вечер 22 мая на Ровенщине подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталия Коваля.

"По состоянию на вечер 22 мая на Ровенщине зарегистрировано 32 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших четверо детей 7, 10, 14 и 15 лет и 28 взрослых в возрасте от 19 до 72 лет", - написал глава ОГА.

Он добавил, что новые случаи заболевания регистрировались в:

г. Ровно - 8 больных; г. Вараш - 5 больных; в Здолбуновском районе - 5 (с. Богдашив 1, Здолбунов 4); Ровенском - 7 (пгт Квасилов, с. Шпанов, Оржив, Обарив, В. Алексин - 3); Рокитновский - 3 (Рокитное) Сарненский - 2 (г. Сарны, с. Каменно-Случанское) Гощанский - 1 (с. Тучин) Корецком районе - 1 (с. Бранев).

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1368 случаев заболевания коронавирусной болезни. Преодолели COVID-19 уже 588 человек (43%). Сегодня выписаны 53 человека в г. Ровно и Ровенском, Костопольском, Острожском, Млиновском, Сарненском районах", - написал Коваль.

"К сожалению, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из с. Корнин Ровенского района. В целом по области зарегистрировано уже 30 летальных случаев", - сообщил глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 - летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц - до 22 июня, с поэтапным ослаблением ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.