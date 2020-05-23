Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Резников: Выборы на Донбассе пройду после возобновления контроля над границей
Резников: Выборы на Донбассе пройду после возобновления контроля над границей
Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает
Криклий: Проезд в железнодорожном и городском транспорте не подорожает
Айнтрахт продлил контракт с Макото Хасебе
Айнтрахт продлил контракт с Макото Хасебе
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека

На Ровенщине выявили 32 новых случая коронавируса

На Ровенщине выявили 32 новых случая коронавируса
02:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:На Ровенщине зафиксировали 32 новых случая коронавируса.

По состоянию на вечер 22 мая на Ровенщине подтверждено 32 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает председатель Ровенской ОГА Виталия Коваля.

"По состоянию на вечер 22 мая на Ровенщине зарегистрировано 32 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших четверо детей 7, 10, 14 и 15 лет и 28 взрослых в возрасте от 19 до 72 лет", - написал глава ОГА.

Он добавил, что новые случаи заболевания регистрировались в:

г. Ровно - 8 больных; г. Вараш - 5 больных; в Здолбуновском районе - 5 (с. Богдашив 1, Здолбунов 4); Ровенском - 7 (пгт Квасилов, с. Шпанов, Оржив, Обарив, В. Алексин - 3); Рокитновский - 3 (Рокитное) Сарненский - 2 (г. Сарны, с. Каменно-Случанское) Гощанский - 1 (с. Тучин) Корецком районе - 1 (с. Бранев).

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 1368 случаев заболевания коронавирусной болезни. Преодолели COVID-19 уже 588 человек (43%). Сегодня выписаны 53 человека в г. Ровно и Ровенском, Костопольском, Острожском, Млиновском, Сарненском районах", - написал Коваль.

"К сожалению, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер 68-летний мужчина из с. Корнин Ровенского района. В целом по области зарегистрировано уже 30 летальных случаев", - сообщил глава облгосадминистрации.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 - летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц - до 22 июня, с поэтапным ослаблением ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
02 Обвал цен на энергоносители: в мае газ для населения подешевеет
03 Шмели покусывают растения, чтобы заставить их цвести
04 Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры
05 Певица Ирина Билык потеряла дорогого человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Португалия начнет принимать туристов
Португалия начнет принимать туристов
На Буковине уже почти 3 тыс зараженных коронавирусом
На Буковине уже почти 3 тыс зараженных коронавирусом
Исландия планирует ослабить ограничения
Исландия планирует ослабить ограничения
Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть
Знаменитые актрисы, которых мы полюбили такими, какими они есть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь