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ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"

ООС: боевики 12 раз нарушали режим "тишины"
07:26 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала минувших суток.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

Об этом сообщал штаб ООС.

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 22 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще одного ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нето", - сообщили в шатбе.

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Украина, Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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