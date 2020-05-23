Выборы в ОРДЛО: Резников напомнил условия проведения

Новости Украины:Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал об условиях проведения выборов на Донбассе.

Проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса одновременно со всеми регионами Украины в октябре возможно только при условии, что к концу лета оттуда будут полностью выведены российские войска и террористы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Согласно Конституции Украины в третье воскресенье октября проходят очередные местные выборы. Предвыборная кампания начинается в августе. Если мы сегодня даем сигнал мировому сообществу, нашим партнерам, что мы действительно настроены на установление мира на украинской земле и восстановлении территориальной целостности, мы говорим, что готовы проводить выборы, в т.ч. в ОРДЛО. При условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь в части условий безопасности. Это означает выведение российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований и установление контроля над границей с Россией", - сказал чиновник.

По словам Резникова, в соответствии с Копенгагенским стандартом и украинским законодательством, уже в августе нужно создать надлежащие условия безопасности в регионе согласно минским договоренностям, что должна подтвердить оценочная миссия ОБСЕ.

Также Резников заявил, что все главари террористов так называемых "ДНР" и "ЛНР" получили российское гражданство, это значит, что в соответствии с законодательством Украины они не смогут участвовать в выборах, если они состоятся в октябре.

Как сообщалось, глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина может добиться мира и возвращения оккупированных территорий до конца этого года.

По его словам, выборов в ОРДЛО "под дулом автомата" не будет. Выборы будут проведены в случае контроля над границей. Он также допускает возможно контроля совместно с международными институциями.