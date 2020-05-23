ГСЧС: в Черкасской области в результате ДТП погибли 4 человека (Видео)

Новости Украины:В результате ДТП в Жашковском районе Черкасской области погибли 4 человека, из них один - ребенок.

В результате ДТП в Жашковском районе Черкасской области погибли 4 человека, из них один - ребенок. Травмированы еще шестеро, в том числе трое детей.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"22 мая в ГСЧС поступила информация, что в Жашковском районе на 154 км автомобильной дороги М 05 Киев — Одесса в результате столкновения трех автомобилей погибли 4 человека, из них 1 ребенок (2014 г.р.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии травмированы шесть человек, из них 3 ребенка (2014 и 2016 г.р.), которые госпитализированы в больницы с различными степенями тяжести.

"Для деблокирования погибших от ГСЧС привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники", — сообщили спасатели.

Как сообщалось, в Черкассах водитель получил три года тюрьмы за наезд на ребенка.