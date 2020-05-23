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В столице 23 мая могут работать 43 агропродовольственного рынка

В столице 23 мая могут работать 43 агропродовольственного рынка
08:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В столице 23 мая могут работать 43 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

В Киеве 23 мая могут работать 43 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 23 мая 43 агропродовольственного рынка", - говорится в сообщении.

В частности, торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного, 48-А, рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1, ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65, рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2, КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115, ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1, рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80, КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2, рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, т/м "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5, рынок "Путь", ООО "Горизонт-Инвест", ул. Зодчих, 52/1, рынок ЧП "Колибрис", ул. Леся Курбаса, 6, рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38, ООО "РУИОЛ", "Рынок" Выгуровский", ул. Бальзака, 94, ЗАО "Рынок" Нивки ", ул. Щербакивского, 47, МЧП "Забота", ул. Туполева, 13, ООО "ТК" Борщаговский "Рынок" Западный", ул. Депутатская, 2, рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс" Борщаговский", бульвар Вацлава Гавела, 18, ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18, рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А, рынок "Виноградарь", ООО "Рынок" Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А, ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32, рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр", б-р Кольцова, 12, ЗАО "Фирма Лесная", рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2, ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15, рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма" Гарант", ул. Соломенская, 24, КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16, ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1, рынок "Полюс", ООО "Агро-Эко-Вектор", ул. Маяковского, 17, ЗАО "Рынок" Оболонь", ул. Героев Днепра, 41, ООО "Торговый комплекс "Борщаговский", ул. Зодчих, 58-А, рынок "Мостицкий", ул. Правды, 3-А, рыночный комплекс "Севастопольский", б-р Чоколовский, 5-7, т/м "Березняки", ООО "Берком", ул. Миколайчука, 11, рынок "Минский", ООО "Явир-95", ул. Маршала Тимошенко, 14-А, рынок "Оптима", ООО Кузнецова Анна Анатольевна, ул. Мурманская, 6-Д, рыночная площадка ООО "Южный", ул. Декабристов, 2-А, ООО "Лилия - МБ", ул. Героев Сталинграда, 46-А, ООО "Печерский рынок", филиал, ул. М. Бойчука, 1/2, Рынок "Днепр", ООО "ТД" Днепр ", филиал, ул. Симиренко, 5, рынок "Лукьяновский", ООО "Лукьяновский рынок", ул. Ильенко, 1, рыночная площадка "Вырлица" ООО "КСН-Юнит", ул. Декабристов, 12-А.

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В ведомстве подчеркнули необходимость обеспечения на рынках масочного режима работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Отмечается, что восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, запрещается стихийная торговля вокруг.

Также действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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Киев, Украина, Карантин, Коронавирус.
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