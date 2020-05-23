Акция под офисом ОПЗЖ: у Медведчука говорят о пострадавших, "Нацкорпус" - о пяти задержанных

Новости Украины:В "Нацкорпусе" заявляют о задержанных во время акции под офисом ОПЗЖ, у Медведчука - о пострадавших.

Возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука в Киеве на ул. Большая Васильковская, 23б в субботу, 23 мая, прогремел взрыв, заявили в пресс-службе политсилы. Перед этим там проходила акция "Национального корпуса".

Как сообщил в комментарии hromadske пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин, в результате взрыва есть пострадавшие.

"Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие", - заявил он, не указав, о каких пострадавших идет речь.

Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин в комментарии hromadske рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев.

"Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, поэтому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили", - рассказал он.

Руководитель ячейки "Нацкорпуса" отмечает, что с их стороны задержали "около пяти человек", которые сейчас находятся в Печерском райотделе полиции.

"Сейчас адвокат пошел туда, потому что тех, кто провоцировал драку, на сколько я знаю, уже отпустили. Надеемся, что полиция разберется", - отметил он.

Насчет взрыва он сказал: "было задымлено, не знаю, кто бросил, с какой стороны, у нас тоже были файеры, но зачем бы нам бросать, себя взрывать, но никто не пострадал".

В то же время в полиции Киева информацию о взрыве опровергли. Так, Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева заявила, что эту информацию они "опровергают".

"Возле здания активисты жгли файеры. Потом был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", - проинформировала она.