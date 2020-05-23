COVID-19 в Харьковской области: за сутки умерло три человека

Новости Украины:В Харьковской области за сутки умерли 3 больных с подтвержденным COVID-19.

В Харьковской области лабораторно подтверждено 894 случая COVID-19, в том числе 28 - за последние сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Харьковского, Балаклейского, Боровского, Волчанского, Чугуевского районов и города Люботин", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что за минувшие сутки 3 человека с подтвержденным COVID -19 умерли, 16 - выздоровели.

Всего по состоянию на утром субботы в области зарегистрировано 1459 подозрений (в том числе 29 за последние сутки). Из них 894 подтверждено, 376 подозрений опровергнуто. Остальные - на стадии проверки.

Из 894 заболевших 281 человек выздоровел, 36 - умерли. Госпитализированы 244 человека (в том числе в реанимации 2 человека подключены к аппарату ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке (маске). Кроме того, госпитализированы 143 человека с подозрением на COVID -19.