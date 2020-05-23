Ослабление карантина: в Луганской области с понедельника начнут смягчать ограничения

Новости Украины:Карантин в Луганской области ослабят с 25 мая.

В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений, поэтому регион абсолютно готов к ослаблению карантинных мероприятий.

К такому выводу пришли члены региональной комиссии ТЭБ и ЧС и единогласно приняли соответствующее решение, передает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"С 25 мая возобновляем пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в международном сообщении, открываем детские сады, кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями. С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и по железной дороге по всем видам внутреннего сообщения", - цитирует пресс-служба выступление председателя облгосадминистрации Сергея Гайдая.

Кроме того разрешается открытие всех учреждений физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек.

Как сообщалось, утром 23 мая Министерство здравоохранения включило Луганскую область в перечень регионов, которые не готовы к ослаблению карантинных мероприятий. Согласно статистике, которую обнародовал Минздрав, в Луганской области, показатель тестирований на коронавирус составляет менее 12 на 100 тыс. населения. Впрочем, позже на совещании у Президента Луганщину уже назвали как такую, где существует угроза вспышки коронавирусной инфекции.

Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них - 605 летальных, 6 929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая.