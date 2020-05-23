На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом

Новости Украины:На Буковине подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19.

63 новых случая инфицирования коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«Сегодня, 23 мая, подтверждено еще 63 случая инфицирования COVID-19», - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По его словам, 15 человек за сутки полностью выздоровели, повторное тестирование на Covid-19 не выявило наличие вируса в организме.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 3027 человек.