На Донетчине за сутки от COVID-19 вылечились три человека

Новости Украины:В Донецкой области за сутки коронавирусом заболел только один человек.

В Донецкой области по состоянию на вечер 23 мая обнаружили один новый случай коронавируса, в общем - 143 человека с начала эпидемии. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

“Один человек заболел, три выздоровели — такова статистика заболеваемости COVID-19 в течение этих суток, 23 мая, в Донецкой области. Инфицирована 32-летняя жительница Краматорска. Путь поражения и круг ее контактных лиц устанавливается”, — говорится в сообщении.

А для тех, кто выздоровел — это две женщины (60-летняя из Славянска и 54-летняя из Константиновки) и 28-летний мужчина из Николаевки.

“С начала объявления карантина в Донецкой области подтверждено 143 случая коронавирусной болезни. Из них 4 случая завершились летальным исходом, 61 пациент выздоровел, 78 продолжают лечение”, — сообщил Кириленко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 580 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 605 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.