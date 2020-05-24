ГПСУ: в Донецкой области в фуре среди картона обнаружили тысячи пачек сигарет

Новости Украины:В Донецкой области пограничники обнаружили партию контрабанды сигарет.

Пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил совместно с представителями СБУ в районе Дружковки Донецкой области, остановили грузовой автомобиль и обнаружили значительное количество сигарет, скрытых за листами картона.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В ходе осмотра автомобиля правоохранители обнаружили скрытые за листами картона ящики с сигаретами - всего 6800 пачек различных марок частично без акциза и с акцизом украинского и белорусского образца", - говорится в сообщении.

Сообщается, что транспортным средством управлял 40-летний гражданин Украины, житель города Константиновка.

Нарушителя и обнаруженные табачные изделия на общую сумму 332 тыс. гривен передали представителям ГФС для принятия правового решения.

Как ранее сообщалось, пограничники предотвратили незаконное перемещение табачной контрабанды через украинскую-румынскую границу партии в более 4 тыс. пачек сигарет.