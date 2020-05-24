Штаб ООС: боевики трижды нарушали режим "тишины"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелосв украински позиций с начала текущих суток.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных: вблизи Авдеевки, Каменки и Орехового.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 сегодня, 24 мая, в районе проведения ООС задокументировано 3 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с минометов 82-мм в 6:30 боевики совершили обстрел украинских военных вблизи Авдеевки со стороны Каштанового, использовав 20 мин, выстрелы РПГ и стрелковое оружие.

А в 6:50 состоялся обстрел возле Каменки 5-ю снарядами 122-мм по направлению с Васильевки.

В 9:00 военных обстреляли вблизи Орехового. Боевики выпустили 12 мин 120-мм и 10 раз выстрелили из станкового противотанкового пулемета и пулеметев.

"Боевых потерь в рядах ВСУ от начала этих суток не учтено, потери противника уточняются", - резюмировали в Минобороны.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.