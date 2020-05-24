COVID-19 в ВСУ: сколько украинских военных болеют коронавирусом

Новости Украины:В ВСУ дали отчет о количестве военных, которые болеют коронавирусом.

По состоянию на утро 24 мая в Вооруженных Силах Украины острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 62 человека. За прошедшие сутки было зарегистрировано 14 новых случаев.

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 07:00 24 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 40 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19. Четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время находятся в изолированной воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь", - сообщили в командовании.

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечений в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

Отмечается, что на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Сиптоми заболевания отсутствуют.

Как сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили 406 новых инфицированных коронавирусом.