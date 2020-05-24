Зима вернулась: Карпаты замело снегом

Новости Украины:Накануне синоптики предупреждали о затяжных ливнях в Украине.

В воскресенье, 24 мая, высоко в Карпатах идет снег.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 13:15 24 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°C, ветер юго-западный 7 м/с, снег, ограниченная видимость до 70 метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой на Западе, Востоке, частях Юга и Севера. В дальнейшем в последующие дни ливни накроют всю территорию страны и затянутся едва ли не на всю неделю.