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Прохладно и местами дожди: чем "удивит" погода сегодня 24 мая

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Прохладно и местами дожди: чем "удивит" погода сегодня 24 мая
07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:24 мая, в западных, днем ​​и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

В воскресенье, 24 мая, в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 3-8°, днем 12-17° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В Украине 24 мая переменная облачность. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 12-17°", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 25-26 мая в Украине также переменная облачность. 25 мая на Правобережье и в Черниговской области, 26 мая в большинстве областей небольшие и умеренные кратковременные дожди, днемместами грозы. Ветер северный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

27-28 мая ночью преимущественно без осадков, только 27 мая в северных областях, 28 мая в юго-восточной части небольшой дождь; днем небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 5-11°, на юге до 14°, днем 14-20°, 28 мая в восточных областях, Приазовье и в Крыму до 24°.

В столичном регионах 24 мая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6°, днем13-15°, по области ночью 3-8°, днем12-17°.

25-26 мая в столице также ожидается переменная облачность. Умеренные кратковременные дожди, днем отдельные грозы (ночью 26 мая местами небольшие дожди). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.

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По данным Укргидрометцентра, 27-28 мая в Киеве небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, только ночью 28 мая без осадков. Температура ночью 5-10°; днем 15-20°.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр.
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