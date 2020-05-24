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День в ООС: оккупанты продолжают минометные обстрелы

День в ООС: оккупанты продолжают минометные обстрелы
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Российские наемники с полудня 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет.

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Ранее в ведомстве сообщали о 3 обстрелах с начала суток по состоянию на 12:00, таким образом, 4 обстрела произошли уже пополудни.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

При этом в ходе обстрелов российские наемники использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники предоставили захватчикам жесткий ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

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На всех трех участках разведения сил и средств на востоке Украины режим "тишина" с начала суток в воскресенье соблюдался.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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