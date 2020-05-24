Акция "СтопРеванш": в Харькове активисты собирались на площади Свободы

Новости Украины:В Харькове акцию "Стоп - реванш" провели на площади Свободы.

До трехсот представителей оппозиционных сил собрал возле волонтерской палатки, что на площади Свободы в центре Харькова, митинг "Стоп - реванш", организованный областной организацией партии "Демократична сокира" при участии других партий.

Комментарий корреспонденту Укринформа по поводу митинга дал лидер областной организации "Демсокири" Никита Соловьев.

"В центре внимания участников митинга - а это до трехсот представителей партий "Демократическая сокира", "Национальный корпус", "Свобода" - оказались итоги годового правления Президента Владимира Зеленского и его политической силы. Эти итоги неутешительны", - считает Соловьев.

Он говорит, что оппозиционеры видят "последовательные попытки пророссийского реванша", в том числе, "односторонний отвод войск под видом их разведения", эрозию институтов государственного управления, включая укрепление пророссийской повестки дня внутри Верховной Рады.

К "неутешительным последствиям" работы Президента Соловьев причислмл и падение уровня доверия ко всем ветвям власти, падение экономики, которое началось еще до эпидемии коронавируса, а также "кампанию по дискредитации и преследованию патриотических сил". В качестве примера он назвал дело Шеремета, дело Маруси Зверобой, дело Киберальянса.

"Отмечу и откровенно пророссийскую позицию руководителя нынешнего Офиса Президента Андрея Ермака, в том числе, в плане легализации "Л/ДНР" по формуле Штайнмайера. Кстати, увольнение Ермака - основное требование митинга, на котором выступили не меньше десяти спикеров", - отметил Соловьев.

Что касается митинга, то его участники держали в руках украинские и партийные флаги. На площади дежурил наряд полиции. Инцидентов не было.