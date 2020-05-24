Демонстрации на Майдане: в МВД отчитались о ситуации

Новости Украины:Массовые мероприятия в центре Киева прошли спокойно.

Массовые мероприятия инициированные политическими партиями "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организацией "Дело громад" в центре Киева в воскресенье, 4 мая, поводом которых стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского, прошли без нарушения общественного порядка, сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице министерства в Фейсбук в воскресенье вечером.

В МВД напомнили, что утром полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где были запланированы массовые мероприятия.

Как сообщалось, в воскресенье утром на Майдане Независимости собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции.

Участники акции требовали прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

Позже колонна участников акции выдвинулась с Майдана Независимости в центре Киева в сторону Европейской площади, откуда протестующие направились к Мариинскому парку, у которого расположен дом, где живет президент Зеленский.

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.

Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками с собственными требованиями и зажгли флаеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.