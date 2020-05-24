Акция "СтопРеванш": на Майдане собрались около тысячи человек (Видео)

Новости Украины:Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников.

Акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" проходит на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Майдане Независимости собралось около тысячи человек с национальной символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира" и общественной организации "Дело громад", которые и выступили организаторами акции. Поводом стала первая годовщина президентских полномочий Владимира Зеленского.

"Мы должны объединиться в единый кулак. Если у нас не будет страны, то не важно, какая партия и с какими идеями придёт к власти, а вызовы перед нами стоят очень серьезные... Мы свободные, мы сильные и мы не допустим реванша", - заявил со сцены координатор "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус.

Участники акции требуют прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам.

"Год президентства Зеленского запомнился не только капитуляционной политикой, а и репрессиями против патриотов, участников Революции Достоинства и российско-украинской войны, волонтеров: Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Маруси Звиробий, Татьяны Черновол", - сказал Левус.

В анонсе мероприятия говорится, что "Зеленский, его депутаты и правительство не способны защитить граждан страны от любых вызовов эпидемических, экономических, геополитических, гибридных атак России, итд, а значит, мы должны напомнить власти, что в этой стране еще граждане".