В Киеве ограничат движение транспорта на улице Архипенко

Новости Украины:На ул. Александра Архипенко заканчивается средний ремонт.

В Киеве с 10:00 до 17:00 25 мая на ул. Александра Архипенко частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в КК ”Киевавтодор”.

”На ул. Александра Архипенко заканчивается средний ремонт. Покрытие обновляют на участке между ул. Иорданской и просп. Героев Сталинграда. 25 мая, при условии благоприятной погоды, участок будет асфальтирован”, - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Никопольском районе Днепропетровской области рядом с разрушенным мостом через реку Чертомлык будет установлена понтонная переправа.