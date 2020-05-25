Харьковское метро возобновило работу

Новости Украины:На предприятии заявили, что пускать в метро будут только пассажиров в масках или респираторах.

Харьковский метрополитен возобновил работу после карантина, пассажиров допускают в него только при наличии защитной маски или респиратора. Об этом сообщает пресс-служба метро Харькова в Facebook.

"В соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета №132 от 22.05.2020 года коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" возобновляет перевозки пассажиров с 5:30 25 мая", - говорится в сообщении.

Также пассажирам сообщили, что "доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски - запрещено".

Напомним, метрополитен Киева также возобновил работу 25 мая – с обязательным соблюдением дистанции и наличием маски