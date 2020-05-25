В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы

Новости Украины:Утром в понедельник, 25 мая, заработали все линии Киевского метрополитена.

С 25 мая в Киеве заработал в обычном режиме метрополитен. Масочный режим и социальная дистанция будут обязательными. Об этом сообщили в Telegram Киевской городской государственной администрации.

В КГГА подчеркнули, что в метро можно зайти только в защитной маске. Также рекомендуется пользоваться перчатками.

"В случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний. Поэтому призываем пользоваться метрополитеном только в случае крайней необходимости", - добавили в КГГА.

Сейчас метро уже готово к работе. В частности, дезинфицируются поезда и пассажирские зоны, промаркированы для соблюдения дистанции вестибюли и платформы станций, а работники подземки обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин по всей стране с 22 мая по 22 июня. Он предусматривает смягчение карантина в тех регионах, где темпы распространения коронавируса замедлились.

За все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, летальных исходов — 617.