Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 24 мая в Украине зафиксировали 406 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 986 .

В мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 млн 311 тыс. 89 человек ;

; количество смертельных случаев достигло 344 000 тыс;

излечились 2 млн 240 тыс.

Важно:

коронавирус выявлен у 20 968 украинцев;

от осложнений заболевания скончалось 617 человек;

в Украине до 22 июня будет действовать адаптивный карантин;

Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая



12:13 Более 70% летальных случаев от COVID-19 в Украине приходится на людей старше 60 лет.

12:08 В Украине не наблюдается резкого снижения заболеваемости COVID-19, в течение месяца количество новых случаев ежедневно колеблется в пределах 350-550 больных.

11:14 По состоянию на утро 24 мая в Вооруженных Силах Украины острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 62 человека. За прошедшие сутки было зарегистрировано 14 новых случаев.

10:57 За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 54 человека, среди них трое медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

10:53 В Винницкой области за последние сутки больных коронавирусом увеличилось на 36 человек. По состоянию на 9.00 воскресенья, в области с начала эпидемии зафиксировано 889 случаев COVID-19.

10:32 Пандемия коронавируса в мире может завершиться в декабре 2020 года.

09:38 В Украине на 9:00 24 мая зафиксировано уже 20 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тыс. выздоровели.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: