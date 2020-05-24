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Эпидемия коронавируса: в Винницкой области выявили уже более 880 случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в Винницкой области выявили уже более 880 случаев COVID-19
10:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Виннницкой области зафиксировли новые случаи заражения.

В Винницкой области за последние сутки больных коронавирусом увеличилось на 36 человек. По состоянию на 9.00 воскресенья, в области с начала эпидемии зафиксировано 889 случаев COVID-19.

Об этом информирует Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Как сообщается на интерактивной карте аппарата СНБО Украины, в Винницкой области по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 1282 подозрений на COVID-19, из них за последние сутки - 32. В 36 случаях лабораторно подтверждено инфицирование людей коронавирусом.

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Выздоровели от коронавируса 472 пациента, составляет 54% общего количества выявленных случаев коронавируса; из них за последние сутки выздоровели семеро. 402 человек продолжают болеть.

С начала эпидемии в области зафиксировано 15 летальных случаев среди взрослых.

По состоянию на 9:00 24 мая, в Украине 20 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случая.

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Украина, Винница, Карантин, Коронавирус.
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