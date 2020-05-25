Киев остановился в пробках несмотря на открытие метро

Новости Украины:В Киеве по состоянию на утро понедельника на дорогах образовались сильные заторы даже после открытия метро.

В Киеве с утра понедельника, по состоянию на 8:15, увеличилось количество пробок на дорогах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, в пробках стоит Голосеевский проспект, улица Вячеслава Черновола, улица Новая, проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, бульвар Тараса Шевченко.

Кроме того, в пробках стоит Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, проспект Героев Сталинграда.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Романа Шухевича, улица Оноре де Бальзака, проспект Владимира Маяковского, бульвар Перова, Броварской проспект, проспект Освободителей. А также проспект Соборности, Днепровская набережная, Дарницкое шоссе и проспект Бажана.

Движение на мостах: на Северном, Южном, Дарницком, мосту Метро, а также на мосту Патона движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 25 мая, свою работу возобновил метрополитен Киева.