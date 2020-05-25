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Во Львове начали проводить ИФА-тестирование

Во Львове начали проводить ИФА-тестирование
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Во Львове начали проводить иммуноферментный анализ, который делается для выявления антител к коронавирусу.

Во Львове начали проводить ИФА-тесты сотрудникам больницы скрой помощи, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет обнаружить наличие антител в организме человека и узнать, болел ли человек коронавирусом", - написал Садовой на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, аппараты для проведения таких исследований уже есть в лабораториях городских больниц и поликлиник, и это существенно увеличит массовость тестирования во Львове.

Среди медперсонала больницы скорой помощи более 70 человек заболели коронавирусом.

Как сообщалось, за минувшие сутки во Львовской области диагностированы 27 случаев заболевания на Covid-19.

22 мая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение продлить ограничительные меры до 29 мая.

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, ИФА-тесты, Антитела к коронавирусу.
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