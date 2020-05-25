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На Киевщине еще в одном общежитии вспышка коронавируса

На Киевщине еще в одном общежитии вспышка коронавируса
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В общежитии в Переяславе Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса.

В городе Переяслав Киевской области зафиксировали очередную вспышку коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Очередную вспышку болезни зафиксировали в очередном общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек. Инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции", - рассказал Володин.

Киевская область с 26 мая переходит к смягчению карантина

Он подчеркнул, что сейчас описан круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы.

"По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития", - сообщил он.

Кроме того, он подчеркнул, что получена хорошая новость об эпидокружении в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

"На сегодняшний день согласно повторным анализам в этом общежитии людей с этой болезнью нет. А значит, больше нет нужды в обсервации и изоляции местных жителей", - сказал он.

Аналогичная ситуация в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, 25 мая планируется снять санитарно-карантинный пост в общежитии в городе Вишневое.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем сутками ранее.

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Все по теме:

Киевская область, Общежитие, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.
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