В Киеве заболеваемость COVID-19 идет на спад, за сутки - 29 новых случаев

Новости Украины:В Киеве за сутки подтверждены 29 новых случаев коронавируса, в том числе у трех медиков.

За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в Киеве выросло на 29 человек, это на 25 случаев меньше, чем было зафиксировано 23 мая.

"За минувшие сутки в столицы от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 60 летальных случаев. По состоянию на сегодня в столице уже 2652 подтвержденных случая COVID-19", - сказал мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции.

Среди заболевших 15 женщин в возрасте от 27 до 72 лет, 11 мужчин в возрасте от 37 до 75 лет, а также трое детей - две девочки 11 и 12 лет и мальчик 10 лет.

В больницы госпитализированы 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 2 человека. Всего коронавирус преодолели 360 киевлян.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 126 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 388 человек, что на 127 больше, чем сутками ранее.