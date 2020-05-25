В Киевской области три райбольницы прекратили прием пациентов из-за COVID-19

Бородянская и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию больных в связи с выявлением коронавируса, а Тетиевская центральная районная больница приостановила прием реанимационных больных.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
"На сегодняшний день в области, в связи с выявлением больных коронавирусом, прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница", - заявил он.
В то же время, по его словам, Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли из-за выявления коронавируса, возобновила свою работу.
Как сообщалось, в Киевской области на сегодняшнее утро подтверждено 1 тысячу 437 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 18 новых больных.