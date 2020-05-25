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В Киевской области три райбольницы прекратили прием пациентов из-за COVID-19

В Киевской области три райбольницы прекратили прием пациентов из-за COVID-19
12:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Жители трех районов столичного региона остались без необходимой медицинской помощи после обнаружения коронавирусной инфекции.

Бородянская и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию больных в связи с выявлением коронавируса, а Тетиевская центральная районная больница приостановила прием реанимационных больных.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"На сегодняшний день в области, в связи с выявлением больных коронавирусом, прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница", - заявил он.

В то же время, по его словам, Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли из-за выявления коронавируса, возобновила свою работу.

Как сообщалось, в Киевской области на сегодняшнее утро подтверждено 1 тысячу 437 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 18 новых больных.

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Киевская область, Больница, Коронавирус, Covid-19.
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