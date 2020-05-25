За время карантина: Киевское метро подсчитало убытки

Новости Украины:Столичный метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривень.

Киевский метрополитен за время пребывания на карантине понес убытки на сумму 600 млн гривень.

Об этом в комментарии сообщила заместитель директора КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - отметила Макогон.

Как сообщалось, утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

С 23 мая в Киеве в штатном режиме начал работать и общественный транспорт.

Харьковский метрополитен за два месяца пребывания на карантине понес убытки на сумму свыше 180 млн грн.