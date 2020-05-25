Градостроительные условия и ограничения: в КГГА оцифровали тысячи строительных паспортов

Новости Украины:В столичной КГГА оцифровало тысячи строительных паспортов и градостроительных условий.

Управление административных услуг Департамента градостроительства и архитектуры КГГА оцифровало тысячи строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений, что ускорит работу работникам Департамента и даст киевлянам возможность самостоятельно проверять данные.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Юрий Таций.

"Управление административных услуг Департамента градостроительства и архитектуры КГГА провело глобальную инвентаризацию документов, выданных за почти 10 лет. Уже перевели в электронный вид большую часть строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений. В электронном виде будут доступны в общем 2068 строительных паспортов (и еще 2193 письма относительно строительных паспортов) и 3017 градостроительных условий и ограничений (плюс 4792 письма)", - отметил он.

По его словам, после модернизации сайта градостроительного кадастра оцифрованные документы будут загружены в открытый доступ.

"Сейчас, из-за ограниченного функционала старого сайта, мы можем опубликовать лишь "контуры": номер документа, название объекта и другие общие данные", - добавил Таций.

Он подчеркивает, что это только первый этап.

"Уже поручил продолжить инвентаризацию и перевести в электронный вид АПЗ (архитектурно-планировочное задание) и проектные документы, выданные с 2002 года", - подытожил Таций.

Он добавил, что это важно потому что, во-первых, оцифровка документов облегчит и ускорит работу работникам Департамента. Также документы в электронном виде будут доступны для киевлян, что позволит самостоятельно проверять данные. Кроме того, вся информация должна быть максимально открытой и доступной.

Как сообщалось, в Киеве проходят исследования использования технологий искусственного интеллекта, задачей которого является разработка практических примеров прозрачного использования искусственного интеллекта службами Киевской городской государственной администрации.