ВНО 2020: в Украине стартовала регистрация на дополнительную сессию

Новости Украины:В Украине сегодня стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Сегодня в Украине стартовала регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

участвовали в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки государственной итоговой аттестации).

Сообщается, что в этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике, а завершится 10 августа тестированием по химии.

Как сообщалось, ранее Министерство образования и науки сообщило о том, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.