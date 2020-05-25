Горячая вода: в столице начали возобновлять подачу

Новости Украины:Горячую воду подключат на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном.

25 мая "Киевтеплоэнерго" согласно графику возобновляет поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном и Минском массиве, Оболони и Отрадном. В общем 2,6 тысячи многоэтажных домов (20% жилого фонда Киева).

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Первый этап испытаний "Киевтеплоэнерго" начало одновременно с ослаблением карантина - 12 мая, во время испытаний отстранили около 300 повреждений.

"Состоянием на сегодня мы опробовали 25% магистральных теплосетей и 50% теплосетей квартальных котельных Киева. Работы ведутся с соблюдением графика, утвержденного КГГА", - сообщил директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

Сообщается, что до 5 июня горячее водоснабжение будет отключено на Соломенке, Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.