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Глава Черновицкой ОГА о коронавирусе: Область находится на "плато" показателей

Глава Черновицкой ОГА о коронавирусе: Область находится на "плато" показателей
04:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Черновицкой ОГА заявили, что регион находится на стадии "плато" по коронавирусу.

В Черновицкой облгосадминистрации заявили, что регион находится на стадии "плато" по показателям больных коронавирусом.

Об этом сообщил председатель ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

За сутки 25 мая в области подтвердили еще 18 случаев заражения, было исследовано почти 300 новых образцов. Таким образом, общее число заболевших сейчас составляет 3101 пациент.

"По данным специалистов, 9% буковинцев заразились COVID-19 за рубежом, 71% – дома, после контакта с больными. В то же время 20% больных не смогли назвать источник инфицирования. Таким образом, каждый пятый буковинец подхватил вирус случайно, в неизвестных условиях. Около 9 тысяч человек в Черновицкой области находились в статусе контактных лиц и вынуждены были оставаться в самоизоляции", - рассказал чиновник.

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"По мнению эпидемиологов, пиковый рост заболеваемости коронавирусом пришелся на период с 27 апреля до 3 мая. Потом ситуация стабилизировалась, сейчас мы находимся на так называемом плато показателей. Если такая тенденция сохранится и в дальнейшем, число больных в области пойдет на спад", - добавил он.

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Черновицкая область, Коронавирус, Сергей Осачук.
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