Ляшко о закупках средств индивидуальной защиты: Поставки в мае не осуществлены

Новости Украины:Ляшко говорит, что Украина не закупила средства индивидуальной защиты из-за дефицита на глобальном рынке.

Украина в мае не осуществила закупку средств индивидуальной защиты через международные закупочные организации из-за дефицита этого товара на глобальных рынках. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

"Еще в феврале Минздрав через международные закупочные организации сделал все, чтобы были закупки на 67 млн грн расходных материалов для лабораторий, которые диагностируют коронавирусную болезнь, и средства индивидуальной защиты для медицинских работников. Поставки в мае не осуществлены. 35 млн грн на ПРООН для закупки респираторов — поставки в мае месяце не осуществлены. Поэтому, когда мы говорим, что так легко закупить средства индивидуальной защиты — это неправда... На глобальном рынке дефицит средств индивидуальной защиты", — сказал Ляшко.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 21 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 623 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений. В частности, с понедельника в Киеве и Харькове утром возобновил работу метрополитен, чуть позже открылось метро и в Днепре.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.