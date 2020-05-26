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"Больницы не были готовы к такому вызову": Степанов объяснил почему так много медиков заболели на COVID-19

"Больницы не были готовы к такому вызову": Степанов объяснил почему так много медиков заболели на COVID-19
00:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минздраве объяснили высокий показатель заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков.

Высокий процент заболеваемости COVID-19 среди медицинских работников связан с тем, что медицинская система Украины не была готова к эпидемии.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщила пресс-служба Минздрава.

Он уточнил, что около 20% от всех инфицированных коронавирусом в Украине - это медики. Речь идет об 4112 медработниках.

"Это произошло из-за того, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов", - заявил Степанов.

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Он добавил, что кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней. "Мы сейчас просчитываем ту сумму денег, которая для этого необходима. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах", - сказал Степанов.

Как сообщалось ранее, в целом в Украине подтверждено 21245 случаев COVID-19.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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