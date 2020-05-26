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На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь

На Донбассе боевики 16 раз открывали огонь
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки российские наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащи не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции 14 раз. В частности, неподалеку Песков и Орехово наемники вели огонь по украинским оборонным укреплениям из 120 мм минометов. Трижды в течение минувших суток под обстрелы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские защитники неподалеку Богдановки. Два раза враг провоцировал украинских воинов в районе Павлополя, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты. Окрестности Авдеевки противник дважды обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Березовой оккупанты провоцировали гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"

Вблизи Марьинки в утреннее и вечернее время российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. В вечернее время заметна огневая активность российских наемников наблюдалась в районе Водяного. Здесь противник применил минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 2 обстрелы из минометов, которые по минским соглашениям не должны находиться на линии боевого соприкосновения. По украинским защитникам неподалеку населенных пунктов Орехово и Луганское противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

По данным разведки, 26 мая военные ранили четырех наемников.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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