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ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"

ООС: боевики восемь раз нарушали "тишину"
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

По состоянию на 17.00 понедельника, 25 мая, российские оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе и минометы калибра 120 мм, которые должны быть отведены от линии разграничения", - отмечается в сообщении.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник выпустил несколько мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Песков.

Рядом с Марьинкой враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в районе Павлополя в утренние часы агрессор с различных направлений совершил две вооруженные провокации, используя при этом ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты.

Также трижды под вражеским обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия попали украинские военные неподалеку Богдановки, а из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов противник обстрелял опорные пункты неподалеку Тарамчука.

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С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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