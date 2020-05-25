Минреинтеграции: в Крыму призывников начали отправлять на "службу" в вооруженные силы РФ

Новости Украины:Во временно оккупированном Крыму началось направление призывников для прохождения срочной военной службы.

С 19 мая во временно оккупированном Крыму началось направление призывников для прохождения срочной военной службы. Уже 21 призывник из оккупированного Симферополя отправился для прохождения "службы" в соединениях береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С 19 мая в Крыму началось направление призывников для прохождения срочной военной службы. В частности, группа из 21 призывника из Севастополя направлена для прохождения службы в соединениях береговой обороны армейского корпуса ЧФ РФ. Оккупационные власти на ВОТ АР Крым и в г. Севастополе сообщают о намерении призвать в армию в течение весны-лета 2020 года около 3 тыс. человек, из которых около 400 - будут проходить службу на территории Украины - Крымском полуострове", - говорится в сообщении.

Указано, что с 2015 года РФ, нарушая международные обязательства государства-оккупанта, призвала в вооруженные силы около 22,5 тыс. человек. При этом, возбуждено около 80 уголовных дел против лиц, которые избегали призыва в российскую оккупационную армию.

"Согласно международному праву, деятельность государства-оккупанта по призыву населения Крыма и Севастополя в ряды вооруженных сил является военным преступлением", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, призывников из оккупированного Севастополя с 20 мая будут отправлять на службу в ВС РФ.